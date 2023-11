arrestado-sospechoso-de-homicidio-en-west-sugar-creek-road

Charlotte, NC.- Un hombre sospechoso de ser el responsable de un homicidio esta semana en Charlotte ha sido arrestado, informaron las autoridades.

Shikeem Sands, de 23 años, estaría relacionado con la muerte a tiros de Keia Javon Garnett, de 34 años, el lunes 13 de noviembre en la cuadra 1100 de West Sugar Creek Road.

Una segunda persona no identificada resultó herida en el tiroteo.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) indicó que Sands fue arrestado poco después del hecho.

Case Update: The victim in this case has been identified and an arrest has been made. See full case update here: https://t.co/dStTaXBXXb

— CMPD News (@CMPD) November 14, 2023