Advertencia de “No nadar” en Lake Norman

Cornelius, NC.- Las autoridades emitieron una advertencia de “No nadar” en una ensenada de Lake Norman debido a la descarga de aguas residuales.

El popular destino de bañistas se vio afectado después de que se derramaran aproximadamente 460 galones de aguas, según un comunicado de Charlotte-Mecklenburg Storm Water Services.

Las aguas se descargaron tras la avería de una tubería en Torrence Chapel Estates Circle el 28 de mayo.

El daño fue causado por un contratista privado mientras realizaba una perforación horizontal. La tubería ha sido reparada y la descarga descontinuada.

A No Swim Advisory has been issued for a cove on Lake Norman near Fiesta Place in Cornelius. Approximately 460 gallons spilled into Lake Norman after a private horizontal driller damaged a sewer line on Torrence Chapel Estates Circle. More info & updates: https://t.co/snZAz0f9vv pic.twitter.com/TrqrrU3h6l

— CharMeck Storm Water (@StormWaterCM) May 29, 2023