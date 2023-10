Inició la jornada de inscripción para lotería de Visas Green Cards 2025

Washington, DC.- El U.S. Department of State (DOS) abrió el martes 3 de octubre una convocatoria de inscripción para la Diversity Visa Program para inmigrantes, que es comúnmente conocido como «Lotería de Visas Green Cards» para el período 2025.

Este programa pretende beneficiar a unas 55.000 personas de países con bajos niveles migratorios a Estados Unidos. Siendo una gran opción para obtener la ciudadanía legal en Estados Unidos.

De este modo, los ciudadanos de algunos países que tienen bajo nivel de inmigración hacia los Estados Unidos, pueden solicitar una visa en ciertas épocas del año. La mayoría de los nombrados, ganadores de la lotería viven fuera de Estados Unidos, aunque algunos puedan estar en el país legalmente con otro tipo de visas.

Otra de las premisas por lo que los países no son elegibles para la Green Card es si Estados Unidos ha otorgado más de 50.000 visas en los últimos cinco años a estos países, que pueden ser África, Asia, Europa, América del Norte, Oceanía, América del Sur, América Central y el Caribe.

The 2025 Diversity Visa Program is now open!

• The ONLY way to enter is through https://t.co/Kw9Fij3mIM

• There is NO fee to enter

• Beware of fraud: https://t.co/U4T7Mi0PEi

• Learn more: https://t.co/NJDgGNczSf #DV2025 pic.twitter.com/t2fXoM65yZ

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 4, 2023