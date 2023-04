Manifestantes piden poner fin al pacto de asilo

Toronto, Canadá.- Manifestantes se reunieron a las puertas de la oficina del Minister of Public Safety of Canada en la ciudad de Toronto, el martes 4 de abril con el fin de exigir el fin de un pacto de asilo que se concretó con Estados Unidos.

Los manifestantes tienen esta iniciativa luego de que ocho personas murieron ahogados intentando cruzar al país. Estas lamentables muertes también se dan solo dos semanas después de que Canadá y EE. UU., modifica el Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA).

Esta medida denominada STCA permite a los solicitantes de refugio buscar asilo en el primer país seguro al que llegan.

Marco Mendicino, ministro de Seguridad Pública, es el máximo responsable de la vigilancia y patrulla fronteriza en Canadá. Por tal razón, los manifestantes se presentaron a las puertas de su oficina.

#Toronto yesterday calling for #StatusForAll after 8 migrants died from drowning while leaving Canada. Take action with us: https://t.co/3wBFeuk3ic pic.twitter.com/20MYy6LApQ

— Migrant Rights Network #StatusForAll (@MigrantRightsCA) April 5, 2023