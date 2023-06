De qué va la nueva política del Department of State, «Fallon Smart»

Washington, DC.- El U.S. Department of State anunció el miércoles 21 de junio una nueva política llamada, «Fallon Smart» de restricción de visas que está dirigida a funcionarios y agentes de gobiernos extranjeros que colaboren con los fugitivos a evadir el sistema judicial de Estados Unidos.

Inicialmente, la política bautizada como Fallon Smart, lleva el nombre de un joven de 15 años de edad que murió en un accidente de atropello y fuga. Suceso que pasó en Oregon en el año 2016, según el comunicado de Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU.

Del mismo modo, Blinken comentó sobre que la relevancia del caso del adolescente Fallon Smart, recae en que un ciudadano extranjero fue acusado de propinar la muerte de Smart. Se cree que este extranjero huyó de los Estados Unidos para evitar ser juzgado por homicidio involuntari.

En un comunicado Blinken detalló, «El Departamento de Estado está comprometido a disuadir y promover la rendición de cuentas por la participación extraordinaria de gobiernos extranjeros en ayudar a los fugitivos a evadir el sistema de justicia de Estados Unidos».

