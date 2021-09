Encuentros con migrantes en la frontera están en su punto más alto en 21 años

Río Grande, El Paso.- Los encuentros con migrantes en la frontera entre México y EE. UU., siguen en su punto más alto en 21 años.

Recordemos que, solo en julio de este año, las autoridades fronterizas registraron más de 212.000 encuentros, con cientos de personas que deciden huir de su país.

Ver más: Caravana de migrantes parte del sur de México rumbo a EE. UU

En una conversación con Progreso Hispano News, el director de Coaliciones de Iniciativa Libre en Texas, Jorge Martínez, declaró, “El problema es que hay mucha gente que está viniendo del otro lado a EE. UU y nuestro sistema no lo puede sostener”.

Además, sostuvo que, “Entonces los que vienen aquí buscando asilo político, están haciendo la línea más largo y se está haciendo más espacio. Entonces está tardando hasta tres años para que un juez de inmigración pueda ver tu caso”.

It's crucial that we provide resources for border security, improve safety and vetting for migrant children, and streamline the immigrant processing system.https://t.co/58n5bixHnd

— The LIBRE Initiative (@LIBREinitiative) August 28, 2021