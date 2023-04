Director de migración México acusado por incendio en Ciudad Juárez

Ciudad de México, México.- Los fiscales mexicanos acusaron a Francisco Garduño, principal funcionario de migración de México, por práctica ilegal en un cargo público considerado un delito penal, como reacción al incendio en un centro de detención que dejó 40 inmigrantes muertos.

Garduño, director del Instituto Nacional de Migración (INM), es el máximo funcionario acusado. Como consecuencia, esta investigación también acarreó una detención de otros funcionarios del INM por cargos de homicidio.

En respuesta a los periodistas, después de la audiencia Garduño fue transmitido por Milenio televisión donde dijo que invocó su derecho a guardar silencio ante un juez. Esta audiencia se desarrolló en Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza donde ocurrió el fatal incendio.

Por su parte, Rodolfo Pérez, abogado del acusado informó que el juez rechazó una solicitud de los fiscales para suspender temporalmente al funcionario Garduño como director del INM.

Asimismo, Pérez también dijo que espera que el juez determine si los fiscales cuentan con suficiente evidencia para ameritar cargos contra Garduño.

De acuerdo con los medios locales, los fiscales adelantaron que el centro de detención de Ciudad Juárez no contaba con el equipo adecuado para garantizar la seguridad. En particular, no contaba con un equipo contra incendios, pero tampoco para albergar migrantes.

Pese a que Garduño estaba al tanto de esta situación, no tomó las medidas necesarias para mejorar las condiciones.

