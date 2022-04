Will Smith renunció a la Academia

Los Ángeles, CA.- El actor estadounidense Will Smith, anunció en un comunicado que tomó la decisión de renunciar a la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, tras abofetear en el escenario de los Óscar al presentador Chris Rock.

Al mismo tiempo, Will Smith resaltó que quiere, «volver a centrar la atención en aquellos que la merecen por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que realiza para apoyar la creatividad y el arte en el cine».

En este sentido, Smith lamentó en su comunicado, «Mis acciones en la 94° entrega de los premios de la Academia fueron ofensivas, dolorosas e inexcusables«.

Will Smith renuncia a la Academia en un comunicado

Asimismo, continuó, «La lista de personas a quienes herí es larga e incluye a Chris, su familia, muchos amigos y seres queridos, todos los asistentes y el público que lo presenció desde casa. Traicioné la confianza de la Academia».

Por su parte la Academia afirmó que, las acciones de Smith fueron un, «evento traumático y profundamente impactante». De paso, rompió los estándares de conducta y precisó que la acción disciplinaria podría incluir una suspensión, expulsión u otras sanciones.

Finalmente, todas estas acciones se desprenden después de que Smith abofeteara a Chris Rock en los premios Óscar. Esto después de que el comediante hiciera una broma sobre el corte de cabello de, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia.

