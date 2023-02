Venezolano será el director de la Filarmónica de Nueva York

Los Ángeles, CA.- La Filarmónica de Nueva York anunció, este martes, que el reconocido y mundialmente conocido director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, será el director musical y artístico de la New York Philharmonic a partir del 2026.

Dudamel es famoso por su energía cinética y anteriormente dirigió la Filarmónica de Los Ángeles desde el año 2009. En esta ocasión, fue contratado por Deborah Borda quien ahora funciona como presidenta de la Filarmónica de Nueva York.

En respuesta al anuncio, el mismo director de orquesta venezolano precisó, «Estoy agradecido con los músicos y el liderazgo de la Filarmónica de Nueva York mientras nos embarcamos juntos en este nuevo y hermoso viaje».

Además Dudamel de 42 años de edad declaró, «Como dijo el gran poeta Federico García Lorca: ‘Cada paso que damos en la tierra nos lleva a un mundo nuevo'». Hay que recordar que el prestigioso director de orquesta ha dirigido 26 conciertos de la NY Phil, además debutó allí solo con 26 años.

We are thrilled to announce that @GustavoDudamel will become Music and Artistic Director in the 2026–27 season, joining the legacy that includes Gustav Mahler, Arturo Toscanini, and Leonard Bernstein. 1/3 pic.twitter.com/plPzWsKoME

Con Dudamel a la cabeza la LA Phil, se trabajó en atraer nuevas audiencias a la música clásica en el Walt Disney Concert Hall y el Hollywood Bowl. También se promovió la música de las Américas y las relaciones profesionales con compositores y músicos contemporáneos.

We congratulate @GustavoDudamel on his appointment to the New York Philharmonic starting in the 2026/27 season, and this remarkable new chapter for him and his family. We are excited to continue working with Gustavo through our 2025/26 season. pic.twitter.com/F0CSCB31bm

— LA Phil (@LAPhil) February 7, 2023