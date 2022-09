Un mexicano dirige la Orquesta Sinfónica de Carolina del Norte

Charlotte, NC.- Carlos Miguel Prieto debutó como director de la Orquesta Sinfónica de Carolina del Norte en una serie conciertos en el Memorial Hall de Chapel Hill, y en el Meymandi Concert Hall de Raleigh, la semana pasada.

El mexicano es uno de los directores más importantes de su generación. Es conocido por su carismático estilo basado en su dinamismo y la expresividad de sus interpretaciones.

Carlos Miguel Prieto es un aclamado violinista que se ha labrado un nombre en la escena musical.

Este año fue nombrado nombrado director musical designado de la Sinfónica de Carolina del Norte desde la temporada 2022/23. Comenzará oficialmente sus funciones en 2023 por un periodo de cuatro años.

La música sinfónica debe enfrentar estereotipos y prejuicios que la consideran costosa, socialmente excluyente y que demanda de un profundo conocimiento para poder disfrutarla, considera Prieto según lo cita el Consulado General de México en Raleigh.

Scenes from Chapel Hill last night: the joy and excitement of opening night. The audience was on their feet with the final cadence of Mussorgsky's Pictures at an Exhibition!

See you in Raleigh tonight: https://t.co/bDghZtqbIG#ncsymphony #openingnight #picturesatanexhibition pic.twitter.com/SoTehB8aNm

— NC Symphony (@ncsymphony) September 23, 2022