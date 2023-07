Se pospone la edición 75 de los Premios Emmy por huelga

Los Ángeles, CA.- La edición 75 de la ceremonia de los Premios Emmy ya no se celebrará en septiembre impulsado por la huelga de actores y guionistas, por lo que se pospondrá hasta una nueva fecha, que se anunciará el próximo mes de agosto.

Por el momento, Fox, cadena que tiene los derechos de emisión de la gala junto a la Academia de Televisión están diseñando las posibles alternativas desde el 22 de junio.

De acuerdo a Variety, la Academia ya notificó a los proveedores de la gala que la ceremonia no se llevará a cabo en la fecha programada. De hecho, por el momento queda cancelada, siendo la primera vez que esto sucede desde el atentado del 11-S en 2001.

Asimismo, para conocer la fecha de la próxima cita se tendrá que esperar unas semanas. Se cree que lo ideal sería hacerla en el mes de noviembre, como muy tarde, sin embargo no existen garantías de que los sindicatos lleguen a un acuerdo con la alianza de productores.

