Opción fin de semana: Exhibición de autos icónicos de películas

Charlotte, NC.- Si eres amante de los autos icónicos de películas y programas de televisión, entonces no querrás perderte la próxima exhibición de North Carolina Transportation Museum.

Se trata del Celebrity Car & Truck Show que este fin de semana recibirá a los visitantes para un maravilloso evento de autos que se puede disfrutar en familia.

Durante la exhibición podrás admirar de cerca las réplicas de tus autos favoritos que alguna vez fueron las verdaderas estrellas en la gran pantalla.

El evento se llevará a cabo North Carolina Transportation Museum el sábado 29 de agosto de 9 am a 3 pm.

Entre los autos icónicos que podrás admirar en la exhibición se encuentran desde el adorado Herbie: The Love Bug hasta el intrépido Transformers Bumblebee, y desde el emblemático Jurassic Park Jeep hasta el clásico Ghostbusters Ecto-1.

What do Bumblebee, the Jurassic Park Jeep, and Herbie have in common? 🎥🚘

They will ALL be on display at the N.C. Transportation Museum on July 29, 9 a.m.-3 p.m. for the Celebrity Car Show! https://t.co/ps1l6Kni3R#TheMuseumThatMovesYou #VisitRowanCounty #TransportationMuseum pic.twitter.com/0DC287JI4o

— NC Transportation Museum (@visitnctm) July 23, 2023