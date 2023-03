Opción fin de semana: Desfile del Día de San Patricio

Charlotte, NC.- Las calles de Charlotte estarán teñidas de verde este fin de semana porque el desfile del Día de San Patricio está de regreso.

La tradicional fiesta irlandesa vuelve a Queen City por primera vez desde que inició la pandemia. Contará con su tradicional desfile y festival organizados por Charlotte St. Patrick’s Day Committee.

La “fiesta verde” se llevará a cabo el sábado 11 de marzo, una semana antes de la fecha oficial de San Patricio (17 de marzo).

San Patricio es el patrono de Irlanda, pero su festejo ha trascendido fronteras. La celebración ha llegado a diferentes partes del mundo con gran aceptación, incluido Estados Unidos.

Durante los festejos la gente se viste de verde, así como sitios emblemáticos y cervezas adoptan el mismo color.

Desfile del Día de San Patricio

El Desfile del Día de San Patricio será de 11 am a 1 pm, comenzará en Tryon Street y 9th Street. Contará con la participación de bandas de música, carrozas y mucho más.

El festival será de 10 am a 6 pm en Tryon Street desde 3rd Street hasta Levine Avenue of the Arts. Incluirá comida, vendedores y atracciones.

El evento ha reunido hasta 80.000 personas en ediciones anteriores. El acceso es gratuito aunque debes pagar por lo que consumas.

Charlotte St. Patrick’s Day Committee tiene la misión de apoyar el Desfile del Día de San Patricio de la ciudad y actividades relacionadas, así como celebrar las contribuciones de los irlandeses a la sociedad estadounidense.

Para más detalles visita el sitio web de Charlotte St. Patrick’s Day Committee.

