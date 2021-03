Opción fin de semana: Chimney Rock State Park

Charlotte, NC.- En el oeste de Carolina del Norte hay un paraíso para los amantes de la naturaleza. Se trata de Chimney Rock, un lugar único de aventura de montaña que ofrece vistas espectaculares e increíbles senderos para caminatas.

Chimney Rock es un parque estatal. Está ubicado en el condado de Rutherford, a 25 millas (40 km) al sureste de Asheville.

El parque cuenta con senderos para caminatas para todos los niveles, vistas de la roca de equilibrio Devil’s Head y una cascada de 123 m (404 pies), Hickory Nut Falls.

Su característica más notable es un monolito de granito de 315 pies (96 m) llamado Chimney Rock, al que se puede acceder en ascensor y ofrece vistas del parque y el campo circundante.

Algunos de los paisajes montañosos más espectaculares de Carolina del Norte se encuentran en el Parque Estatal Chimney Rock, con la emblemática aguja de 315 pies con vista a Hickory Nut Gorge y Lake Lure.

Qué se puede hacer en Chimney Rock

En Chimney Rock hay oportunidades para hacer picnic y caminatas en senderos que van desde exploraciones de la naturaleza para niños hasta caminatas moderadamente extenuantes hasta la cima de la montaña.

El río Rocky Broad es además un destino predilecto para los pescadores de truchas.

Asimismo, dentro del parque hay concesiones y tiendas de regalos disponibles.

Pero, el atractivo natural del lugar no solo cautiva a los residentes de Carolina del Norte. Desde el otro lado del país se han interesado. El espectacular paisaje del parque también llamó la atención de Hollywood. En esta montaña se han filmado escenas de varias películas. Entre estas destacan The Last of the Mohicans, Firestarter y A Breed Apart.

Más información

En el sitio web de Chimney Rock está dispoble toda la información para la compra de entradas. También puedes conocer qué tipo de actividades puedes realizar en el parque. Ingresa AQUÍ y lánzate a la aventura.

