Falleció compositor estadounidense Stephen Sondheim

Roxbury, CT.- El maestro artesano del musical estadounidense, Stephen Sondheim murió a la edad de 91 años, en su casa en Roxbury, Connecticut, así lo informó su abogado F. Richard Pappas que compartió la lamentable noticia.

Asimismo, le sobrevive su esposo, Jeffrey Scott Romley, quien es casi 50 años menor que él y con quien se casó en 2017. De igual manera, las razones de su fallecimiento no están claras.

Ver más: Elvis Crespo regresa con nuevo disco

A lo largo de su célebre carrera artística de más de 60 años, Sondheim co-creó clásicos del teatro de Broadway como West Side Story, Gypsy, Sweeney Todd e Into the Woods, todos los cuales también se convirtieron en películas de éxito.

Para la década de los 50, Stephen Sondheim contó con su gran oportunidad cuando le propusieron escribir la letra de las canciones del musical «West Side Story», una versión contemporánea de Leonard Bernstein de «Romeo y Julieta» de Shakespeare.

Farewell Steve, the musical theatre giant of our times, an inspiration not just to two but to three generations. Your contribution to theatre will never be equalled. – ALW

— Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) November 26, 2021