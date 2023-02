Exproductor de Hollywood sentenciado a 16 años de prisión

Los Ángeles, CA.- El exproductor superconsagrado de Hollywood, Harvey Weinstein, fue sentenciado a 16 años de prisión por una violación en el 2013 de una actriz en la ciudad de Los Ángeles para convertirse en el ejemplo de una cultura liderado por hombres poderosos con conductas sexuales controversiales.

El exproductor de Gangs of New York (2002) y Shakespeare in Love (1998), de 70 años de edad, ya cumple una condena por conducta sexual inapropiada en la ciudad de Nueva York. Lo que pudiera ser un indicador de que Weinstein pasará el resto de su vida en prisión.

Justo antes de que la jueza Lisa Lench pronunciara la sentencia, Weinstein que estaba sentado en una silla con un uniforme marrón de cárcel se declaró inocente, al tiempo que imploraba a la jueza, «Le pido misericordia».

La víctima dirigiéndose a la corte con la voz temblorosa y lágrimas en los ojos confesó que ella había sido una «mujer muy feliz y segura de sí misma» hasta que el exproductor Weinstein la violó.

Harvey Weinstein has been sentenced in California to 16 years for sexual assault.

He is already serving a 23-year prison sentence in New York for criminal sexual assault and third-degree rape. https://t.co/xHlUWaTYpz

— CBS Mornings (@CBSMornings) February 23, 2023