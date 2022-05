Exponen spoilers de «Aquaman: the lost kingdom»

Los Ángeles, CA.- La exproductora de Hollywood, Kathryn Arnold subió a testificar en el caso de Amber Heard y Johnny Depp, revelando spoilers importantes sobre «Aquaman: the lost kingdom», de Warner Bros. y DC.

Esta testificación tenía el propósito de verificar las afirmaciones de Amber Heard, sobre la drástica reducción de su participación, donde se incluyeron importantes revelaciones sobre la trama de «Aquaman: the lost kingdom».

Anteriormente, la actriz Heard señaló que su primer guion recibido es muy distinto al último que le enviaron. Según Heard, le tocó luchar por su participación como Mera. Por su parte, Arnold justificó esta declaración precisando que la idea inicial era mostrar a Mera como una mujer empoderada junto a Aquaman.

En este sentido, la exproductora resaltó, «[…] según la señorita Heard, cuando leyó el primer guion para «Aquaman 2», ella tenía un fuerte arco romántico en toda la película y también llegó hasta algunas secuencias de acción grandiosas al final de ese storyline en el libreto».

De acuerdo con la misma Kathryn Arnold, el personaje sí estaba pensado para tener acción en distintas frecuencias, pero además, tanto el personaje de Jason Momoa y Heard tendrían un hijo.

