Las Tortugas Ninjas están de vuelta en nuevo formato

Los Ángeles, CA.- Las Tortugas Ninja están de vuelta a la gran pantalla con elementos caóticos y adolescente, en «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem», aludiendo a la nostalgia de la creación de Kevin Eastman y Peter Laird, pero con una propuesta gráfica que pretende expandir la diversidad de la animación.

De acuerdo con Jeff Rowe, director del filme de Nickelodeon Animation Studios, «Queríamos hacer una película muy humana aun cuando se trata de tortugas. Es difícil que alguien se relacione con un ninja, pero es más fácil identificarte con el hecho de ser un marginado».

Del mismo modo, los hermanos estarán obligados a poner en práctica sus conocimientos avanzados de artes marciales para derrotar a un poderoso enemigo. Además, se añadirá en el bando contrario un ejército de mutantes que representa una amenaza para la especie humana.

La apuesta de las Tortugas Ninja sale al aire en medio de una crisis en la industria del cine, debido a las continuas y cada vez más gigantes huelgas de los sindicatos de escritores y de actores que desde el pasado 2 de mayo y 13 de julio protagonizan estos gremios.

