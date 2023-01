Actor Alec Baldwin acusado por homicidio involuntario

Los Ángeles, CA.- Los fiscales a cargo del caso de Alec Baldwin acusarán al actor de Hollywood de homicidio involuntario por el tiroteo mortal que dejó a Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la película «Rust» asesinada.

Del mismo modo Mary Carmack-Altwies, la fiscal del primer distrito judicial de Nuevo México expresó que de ser declarado culpable podría enfrentar hasta 18 meses de cárcel más una multa de $5.000.

Carmack-Altwies precisó, «Después de una revisión exhaustiva de la evidencia y las leyes del estado de Nuevo México, he determinado que hay evidencia suficiente para presentar cargos penales contra Alec Baldwin y otros miembros del equipo de filmación de «Rust»».

Hay que recordar que el 21 de octubre de 2021, Halyna Hutchins directora de fotografía falleció durante la preparación de una escena en un rancho en las afueras de Santa Fe. El actor Baldwin apuntó con una pistola a Hutchins cuando el arma se activó.

Baldwin and Gutierrez-Reed will be “charged in the alternative” with the two counts of manslaughter, meaning that a jury would decide not simply if they were guilty, but under which definition of involuntary manslaughter they were guilty.

