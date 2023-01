123 Andrés hará cantar a niños de NC

Durham, NC.- 123 Andrés llevará a Carolina del Norte el ritmo y la enseñanza que transmite a través de sus canciones infantiles bilingües que le han hecho ser reconocidos internacionalmente.

El dúo, integrado por Andrés y Cristina, utiliza sus canciones (en inglés y español) para explorar las conexiones culturales y curriculares con los estudiantes y sus familiares, mientras se divierten con la música interactiva.

Ver más: Opción fin de semana: Año Nuevo Chino en Charlotte

123 Andrés ha sido ganador del Latin Grammy y en 2023 está nominado Grammy americano en la categoría Best Children’s Album.

2016 Latin GRAMMY® winning singer-songwriter duo 123 Andrés will be at the Carolina Theatre on Saturday (1/21) as part of our Family Saturday Series.

🎟 Tickets available at the box office and online at https://t.co/puDXCzyoKf. pic.twitter.com/P7JeNcx2I0

— Carolina Theatre (@CarolinaDurham) January 17, 2023