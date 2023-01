IL Divo incluye a Charlotte en su próxima gira

Charlotte, NC.- La agrupación IL Divo incluyó a la ciudad de Charlotte en su próxima gira que lo llevará por varias ciudades de América del Norte.

La agrupación se destaca por su peculiar mezcla de ópera y pop en canciones de distintos géneros, y es el referente más importante en el mundo de los grupos crossover de música clásica.

Ver más: ¿Kanye West se casó en secreto?

Su próxima gira de 19 conciertos «A New Day Tour» comenzará el 23 de febrero y se prolongará hasta el 24 de marzo.

La presentación en la ciudad de Charlotte será el 19 de marzo en Belk Theater en Blumenthal Performing Arts Center.

IL Divo ha actuado con los expresidentes de EE. UU. George Bush, Bill Clinton y Barack Obama, y la Reina de Inglaterra. Además, ha hecho colaboraciones con artistas de talla mundial como Céline Dion.

.@ildivoofficial is heading out on the A New Day Tour next month! Check out VIP packages and ticket upgrades here https://t.co/ibrzukG0H2 pic.twitter.com/eSqYrEeCfj

— VIP Nation (@VIPNation) January 6, 2023