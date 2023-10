Dólar fortalecido por jugosos rendimientos de los bonos del Tesoro

Nueva York, NY.- Los jugosos rendimientos reales de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ayudan a que el dólar se fortalezca, recompensando a los inversores alcistas al tiempo que los bajistas están repensando apostar en contra del dólar.

El rendimiento real de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años llegó al 2.47% el martes 3 de octubre. Estos bonos a 10 años miden cuánto pueden ganar los inversores con los bonos del gobierno estadounidense, luego de sacar la inflación.

La traducción de esta situación es que apostar por el dólar sea más rentable, ya que los inversores alcistas pueden obtener mayor rendimiento, mientras que pueden mantener sus posiciones en la moneda estadounidense.

Hasta ahora el dólar ha subido un 7% desde su mínimo de 2023. En comparación con la cesta de monedas se ubica en un máximo de 10 meses. Así pues, el aumento de los rendimientos reales hace más caro apostar contra el dólar.

