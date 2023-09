¡Pérdidas millonarias! El 95% de los NFT se desvalorizan

Nueva York, NY.- Un estudio de la web de criptomonedas DappGambl concluyó que el 95% de los Non-Fungible Token (NFT) han perdido su valor en un mundo de 73.257 colecciones, estimando que al menos 23 millones de personas han perdido todo su dinero.

Del mismo modo, el 79% de las colecciones disponibles para comprar nunca se han vendido. De manera que la compraventa de activos ha caído un 97% en dos años.

La moda de los NFT estalló durante la pandemia bajo la sombra del boom de las criptomonedas. La novedad de los NFT es que se vuelven únicos al «encadenarse» a un blockchain, llegando a la cima en agosto de 2021, cuando movían $2.800 millones mensuales.

En la actualidad la compraventa de NTS solo factura unos $80 millones al mes. Es decir, solo mueve un 3%. Cuando en los años pasados la locura por los NFT llevó a muchas personas a pagar miles y millones de dólares por dibujos, memes o arte generados por ordenador.

By no means is the technology dead.

Just the hype; thankfully so.

Now the NFTs with genuine value will crystallise.

Which use-case for NFTs are you most excited about?

At dappGambl we are keeping our eye on #nftgames. https://t.co/HREJ2T60Nw

— dappGambl (@dappGambl) September 22, 2023