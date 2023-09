Costos de atención médica sufrirán mayor aumento en una década

Nueva York, NY.- Los empleadores de Estados Unidos se preparan para el mayor aumento en los costos de atención médica en 10 años en 2024, de acuerdo a los pronósticos de consultores de salud, con la variedad que los trabajadores podrían estar a salvo en un ajustado mercado laboral.

De este modo, los consultores de beneficios de Mercer, Aon y Willis Towers Watson, prevén que los costos de atención médica para los empleadores crecerán entre un 5.4% y un 8.5% en 2024.

Ver más: EE. UU., nombrará los 10 medicamentos para debatir los precios de Medicare

Estos costos de atención médica están causados por la inflación médica, la creciente demanda de costosos medicamentos para bajar de peso, una mayor disponibilidad de medicamentos de alta calidad para las terapias genéticas.

En este sentido, una encuesta hecha por una unidad de Marsh McLennan, Mercer encontró que más de 2/3 de los empleadores no tienen planes de trasladar ningún aumento de costos a su personal, o mover menos del aumento esperado en 2024.

We know that employee listening is key to learning about employees’ #health concerns and organizations must assess across all life stages and groups. We explore how you can best support your workforce in the #FutureofWork. https://t.co/TNArrG1q2D #HR pic.twitter.com/MgpAJckqsO

— Mercer (@mercer) September 19, 2023