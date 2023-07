Tiroteo antes de inauguración de la Copa Mundial Femenina dejó 2 muertos

Auckland, Nueva Zelanda.- En el marco del partido entre las selecciones anfitrionas de la Copa Mundial Femenina de Fútbol, Nueva Zelanda vs Australia se desarrolló un tiroteo que dejó dos personas muertas y cinco heridas en la ciudad más grande de Nueva Zelanda, Auckland.

Como respuesta, el primer ministro del país, Chris Hipkins aseguró que el torneo se desarrollará según el cronograma del torneo. Así pues añadió que parecía ser la acción de un individuo, que fue encontrado muerto en el acto, por lo que la policía no estaba buscando a otros implicados.

Asimismo, Hipkins en una conferencia de prensa televisada resaltó, «No hubo una motivación política o ideológica identificada para el tiroteo y, por lo tanto, no hubo riesgo para la seguridad nacional».

De manera que, no habrá cambios en el nivel de amenaza a la seguridad de Nueva Zelanda. No obstante, habrá una mayor presencia policial en la ciudad. A esto comentó, «Obviamente, preferiríamos que no hubiera comenzado de esta manera».

Police have contained a serious incident that unfolded at a construction site in Auckland’s CBD this morning.

Multiple injuries have been reported and at this stage we can confirm two people have died. The male offender is also deceased. pic.twitter.com/bC0EWR7Tzr

— New Zealand Police (@nzpolice) July 19, 2023