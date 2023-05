ryan-blaney-gana-la-coca-cola-600

Charlotte, NC.- Ryan Blaney lideró 163 de 400 vueltas para ganar una emocionante Coca-Cola 600 en el Charlotte Motor Speedway.

El piloto del Ford No. 12 de Team Penske se llevó “Joya de la Corona” de la NASCAR en una carrera que se retrasó un día debido a las condiciones del clima.

Con este triunfo, Ryan Blaney puso fin a 639 días sin conseguir liderar una carrera. Además, obtuvo su segunda victoria en Charlotte tras el Bank of America ROVAL™ 400 de 2018.

— Charlotte Motor Speedway (@CLTMotorSpdwy) May 30, 2023

Blaney había comenzado en el octovo puesto y supo avanzar hasta adueñarse de la primera posición.

Ver más: ¡Descubre! Vuelve la fiesta de Coca-Cola 600

La etapa 4 fue una de las más emocionantes. El piloto de 29 años tuvo que soportar airosamente una gran persecución que incluyeron advertencias y movimientos agresivos. En las últimas 20 vueltas pudo sacar una ventaja de .663 segundos sobre el segundo lugar.

«Podría derramar una lágrima», dijo Blaney, claramente emocionado durante su entrevista posterior a la carrera en la recta principal, reseñada en el sitio web de NASCAR.

HE'S CELEBRATING IN THE STANDS, TOO! 👏 pic.twitter.com/D8sQInRPHJ

— NASCAR (@NASCAR) May 30, 2023