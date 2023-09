Ronald Acuña Jr., se une al exclusivo club 40/40

Washington, DC.- El venezolano y jardinero derecho de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., abrió el juego contra los Nacionales de Washington con su jonrón número 40 de la temporada, lo que lo convierte en el quinto jugador de la historia en unirse al exclusivo club 40/40.

Pero Ronald Acuña Jr., con tan solo 25 años es el primer jugador en la historia de la Major League Baseball (MLB) que tiene 40 jonrones y más de 60 robos de base en una temporada. Es decir, el venezolano inauguró un nuevo club 40/60.

La multitud de los Bravos en el Nationals Park esperaba que Acuña Jr., hiciera historia, y no les dió chance de parpadear. En su primer turno al bate, la sacó de jonrón por el jardín izquierdo a una bola rápida de 116 mph de Patrick Corbin.

Este resultado del venezolano, sobre todo en el robo de base muchos lo adjudican a los cambios en las reglas de 2023, que supuestamente hacen que los robos sean más seguros que nunca.

40/40 club? Ronald Acuña Jr. has his sights set higher than that.

With this homer, he’s now just two steals away from 40/70. 👀 pic.twitter.com/5NyTtE94BX

— MLB (@MLB) September 22, 2023