New York Yankees homenajearon al venezolano Miguel Cabrera

Nueva York, NY.- Los Yankees de Nueva York rindieron un gran homenaje al estelar venezolano, Miguel Cabrera, el martes 5 de septiembre, para honrar su última campaña en las Grandes Ligas, donde le fue otorgado el famoso letrero de la estación del Metro, Yankee Stadium firmado por todo el roster de los Yankees.

El conjunto neoyorquino se suma a los equipos que han celebrado la última campaña de «Miggy» en la MLB. Pues, «Miguelito» Cabrera ha enfrentado en 94 ocasiones al equipo de New York.

Es un hecho que Miguel Cabrera está jugando su última campaña en las Ligas Mayores. En este sentido, los Yankees reconocieron al poderoso bateador, y el poderío ofensivo del venezolano de la mano del capitán, Aaron Judge.

Los ocho peloteros neoyorquinos, además de entregar el letrero del «Yankee Stadium», le extendieron a Cabrera una fotografía enmarcada en uno de los turnos más icónicos de la carrera del venezolano contra los Yankees: el jonrón contra Mariano Rivera en 2013.

Además, «El muchacho de la película» recibió un cheque de $10.000 destinados para su fundación, Miggy Foundation.

