PGA Tour Americas: formato que une a canadienses y latinos

Ponte Vedra, FL.- La institución PGA Tour anunció el martes 25 de abril, que el PGA Tour Latinoamérica y el PGA Tour Canadá se fusionarán en un solo formato que se empezará a jugar a principios de 2024.

Esta decisión del PGA Tour ofrece un nuevo camino para que los golfistas tengan nuevas rutas para ascender de rango. Así pues, en el nuevo PGA Tour Americas engloban 16 eventos en Latinoamérica, Canadá y Estados Unidos de febrero a septiembre, con 15 tarjetas en juego en el Korn Ferry Tour.

Alex Baldwin, quien supervisa el PGA Tour Americas entre otros expresó, «Estamos encantados con el PGA Tour Americas y el papel que jugará esta gira en la preparación de los jugadores para el próximo paso en su viaje de golf profesional».

También añadió, «PGA Tour Americas será un recorrido extremadamente competitivo destinado a identificar, desarrollar y hacer la transición de los mejores jugadores al siguiente nivel a medida que ascienden en las clasificaciones y se esfuerzan por alcanzar el nivel más alto de golf profesional, el PGA Tour».

A new path to the #KornFerryTour runs through the Americas starting in 2024

From February to September, PGA TOUR Americas will feature 16 events across Latin America, Canada and the United States

The top 10 players from the season will earn their cards for the following season

— Korn Ferry Tour (@KornFerryTour) April 25, 2023