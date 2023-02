Hispanos presentes en el LIV Golf en México

Quintana Roo, México.- Dos hispanos se integran a un equipo Torque GC para debutar en el LIV Golf que se celebrará en México, tratándose del chileno Mito Pereira y el colombiano Sebastián Muñoz, acompañados del capitán español David Puig.

Por su parte, el chileno Mito Pereira «desperdició» la oportunidad en el Campeonato de la PGA de 2022, donde se convirtió en el primer chileno en ganar uno de los cuatro grandes del golf.

Asimismo, Pereira jugaba su segundo major en el Campeonato de la PGA del año pasado donde consiguió una importante ventaja de tres golpes antes de la ronda final.

Sin embargo, la precisión de un major fue el revés de Pereira. Desperdiciando su ventaja de un golpe en el hoyo 18, tras chocar contra un arroyo desde el tee en camino a un doble bogey que terminó eliminando en un desempate.

New year, new look… Welcome to #LIVGolf League 2023 🔥

Who you backing? Follow below 👇@4acesgc_@cleeks_gc@Crushers_GC@fireballsgc_@HyFlyers_GC@ironheadsgc_@majesticksgc@RangeGoatsGC@rippergc_@SmashGC@stingergc_@TorqueGC_ pic.twitter.com/oC2T4Ormpd

— LIV Golf (@livgolf_league) February 7, 2023