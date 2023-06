Nuevo campeón en el Quinto Juego de las Finales de la NBA

Denver, CO.- El Quinto Juego de las Finales de la NBA fueron suficientes para coronar al nuevo campeón del título de la NBA, los Denver Nuggets que bajo la directriz de Michael Malone lograron su primer título derrotando a los Miami Heat 94-89.

Un Ball Arena abarrotado de espectadores fue testigo de cómo Denver ganó la serie al mejor de siete 4-1. Pero también se deleitó con el serbio Nikola Jokic quien anotó 28 tantos y 16 rebotes, para ser reconocido como el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA.

Tras 47 años de espera los Denver Nuggets levantan su primer título de la NBA, y Jokic declara, «El trabajo está hecho, podemos irnos a casa ahora». Muy emocionado por la victoria, añade, «Fue un esfuerzo increíble del equipo».

Por su parte, Michael Porter Jr. contribuyó con 16 puntos y 13 rebotes a la dinámica de Denver. Al mismo tiempo, el canadiense Jamal Murray colaboró con 14 tantos. Por el contrario, Miami fue liderado por Jimmy Butler que hizo 21 puntos.

Para este juego, Dever tenía a su favor que jugaban en el Ball Arena. Un estadio que ha servido de fortaleza para el equipo, con una marca de 9-1 en casa, durante la postemporada antes del Quinto Juego.

