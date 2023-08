Miguel «Miggy» Cabrera superó a otro Salón de la Fama

Detroit, MI.- El venezolano y estrella de los Tigres de Detroit, Miguel «Miggy» Cabrera superó a otro miembro del Salón de la Fama, Robin Yount, ubicado en el puesto 19 de toda historia en la lista de hits de la MLB con 3.142.

Miggy a solo un día de haber empatado a Yount con 3.142 hits, bateó otro sencillo en contra de los Mellizos, para superar el récord y pasar a cazar el récord del próximo en la lista: Paul Waner, que tuvo 3.152 hits en toda su carrera.

El récord de Cabrera está siendo muy cuesta arriba, sobre todo, por su decisión de retirarse de las mayores. No obstante, está siendo muy efectivo a pesar de haber sido degradado a jugar medio tiempo esta temporada. Solo ha jugado 67 juegos con un promedio de .260.

Por ahora, Miggy Cabrera tiene un promedio de por vida de .307. Además, pertenece a la selecta lista de los 3.000 hits (3.143) y 500 jonrones (508). Por si fuera poco, es 12 veces All-Star, siete veces Silver Slugger, cuatro veces campeón de bateo, MVP y ganador de la Triple Corona.

Any time you pass Tony Gwynn on a list, you're in great company. pic.twitter.com/tyCb73kW0F

El también ganador de la Serie Mundial de 2003 con los Marlins de Florida, está jugando su temporada 21 en la MLB, y su temporada 16 con los Detroit.

That's No. 3,143 for Miguel Cabrera, passing Robin Yount for sole possession of 19th place on the all-time hit list. 👏

(MLB x @BudweiserUSA) pic.twitter.com/1ostVumbFC

— MLB (@MLB) August 9, 2023