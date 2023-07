Marlins de Miami celebró con gran evento el Día de la Herencia Venezolana

Miami, FL.- Los Marlins de Miami organizó una jornada en homenaje al Día de la Herencia Venezolana, en el LoanDepot Park para enaltecer a los grandes beisbolistas de este país latinoamericano que han jugado en la MLB, como por ejemplo, el Triple Corona, Miguel Cabrera.

En parte, la organización de este evento se realizó para honrar a Miguel Cabrera, para muchos el pelotero más prolífico en la historia de Venezuela. Sin desmeritar a la larga lista de beisbolistas venezolanos de alto desempeño, pero «Miguelito», ofensivamente está rompiendo récords.

O sea, Miguel Cabrera pudiera estar a las puertas de entrar al Salón de la Fama de la MLB por pertenecer a una selecta lista de 7 grandes ligas en poseer más de 3.000 hits, más de 500 jonrones y un average de 307 (de por vida). Por si fuera poco, es el único beisbolista en la historia en además de estos números tener una triple Corona.

En cuanto al evento de los Marlins de Miami, también contó con la presencia de grandes referentes de la pelota venezolana en la MLB, como Gregor Blanco, David Concepción, Marco Scutaro, Omar Infante, Luis Sojo, Omar Vizquel por nombrar algunos.

A farewell to where it all started. 💙 pic.twitter.com/pvF8FEYtW0

— MLB (@MLB) July 31, 2023