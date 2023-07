Venezolano es el MVP y héroe del MLB All-Star Game 2023

Seattle, WA.- La edición 93 de la MLB All-Star Game 2023 celebrado en el T-Mobile Park en Seattle fue el fin de una racha de la Liga Nacional de nueve años seguidos sin ganar contra la Liga Americana gracias al MVP del partido, el venezolano Elias Díaz.

Elias Díaz es el receptor de los Rockies de Colorado y este era su primer MLB All-Star Game en sus 32 años de edad, tras nueve temporadas en las mayores.

Ver más: Policía y comunidad latina se unen en juego de béisbol

La proeza del venezolano nacido en Maracaibo, llegó en el octavo episodio cuando su equipo iba perdiendo 2 carreras a 1. En su turno al bate, Elias Díaz conectó un cuadrangular a un splitter cuando estaba en la cuenta de 2 – 2 del relevista Félix Bautista de los Orioles de Baltimore.

MLB All-Star Game 2023: el venezolano Elias Díaz gana el MVP y la Liga Nacional pone fin a una racha de 9 derrotas consecutivas

De este modo, Díaz ingresó esta temporada bateando .244/.299/.384 en su carrera, no obstante fue escogido para el equipo All-Star tras de batear moderadamente mejor .277/.328/.435 en la primera mitad.

Elias Díaz just flipped this #AllStarGame on its head! pic.twitter.com/a676EZsZ53 — MLB (@MLB) July 12, 2023

En sus declaraciones a Fox Sports Díaz confesó que «Estaba atrapado en el momento». Usando un intérprete añadió, «Realmente nunca pensé que estaría en esta posición en mi carrera, pero poder contribuir a la victoria y ser el MVP, eso es algo realmente especial».

Habla el JMV del Juego de Estrellas: Elías Diaz 🏆 pic.twitter.com/heSq9zvUIN — ESPN Béisbol ⚾️ (@ESPN_Beisbol) July 12, 2023

Por su parte Rob Thomson agregó a la emoción de la victoria, «Esta es una de las mejores personas que jamás conocerás. … Si no juega, está bien. Si juega, sería genial. Simplemente está feliz de estar allí».

Ver más: Miguel Cabrera se despide de Colorado para siempre

Por si fuera poco, Díaz estaba jugando mientras esperaba con su esposa a su primer hijo con una cesárea programada para las 7 am del miércoles 12 de julio en Florida. De acuerdo con MLB.com, Díaz voló el lunes a Seattle y no con su equipo de los Rays, por lo que se saltó la práctica de bateo por esta razón. Se informó que Díaz aterrizaría en Florida a las 6 am.

Finalmente, el Juego de las Estrellas de la MLB 2023 estuvo lleno de atrapadas destacadas de Adolis García y Randy Arozarena. De hecho, el jugador cubano Adolis le arrebató con una impresionante jugada un jonrón al venezolano Ronald Acuña Jr. al inicio del partido.

Video: Charlotte FC empata por quinta vez consecutiva