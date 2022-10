Los equipos más caros de la NBA según Forbes

San Francisco, CA.- La revista Forbes publicó este jueves la lista de las franquicias o equipos más caros de la NBA, liderada por los actuales campeones de la NBA, los Golden State Warriors con una valoración de $7.000 millones.

Esta valoración de los Warriors supera en un 25% el estimado del 2021. De hecho, esta es considerada la primera vez que un equipo diferente a los New York Knicks o Los Angeles Lakers lidera la lista.

Por ejemplo, la temporada pasada 2021-2022, los Golden State Warriors fueron líder de la NBA, en cuanto a la generación de ingresos con $765 millones, según la publicación de la revista Forbes.

Tanto en publicidad como en patrocinios los Warriors doblaron a sus rivales con $150 millones. Por otro lado, en su casa, el Chase Center de San Francisco puntean la NBA en ingresos por asientos Premium, por un total de $250 millones.

