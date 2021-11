La NBA jugará partidos de pretemporada en Abu Dabi a partir de 2022

Nueva York, NY.- La National Basketball Association (NBA) y el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi (DCT Abu Dabi) anunciaron este martes que Emiratos Árabes Unidos (EAU) albergará los dos primeros partidos de la Liga en el Golfo Arábigo en octubre de 2022.

Los encuentros serán de pretemporada, mientras que los equipos participantes y la sede aún están por confirmar tras un acuerdo multianual que retoma, tras la pausa por la pandemia del coronavirus, la estrategia de la NBA de llevar más partidos lejos de sus fronteras.

Mark Tatum, el comisionado adjunto de la NBA, en un comunicado remitido por la Liga, dijo, “Este acuerdo marca un hito importante en el continuo crecimiento global del baloncesto”.

Al mismo tiempo, añadió, “Creará oportunidades para que los niños y niñas puedan aprender los fundamentos y valores esenciales del juego. A través de diversos programas de formación y eventos para aficionados”.

