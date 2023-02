¡Espectacular! La NBA integra IA en sus partidos en vivo

Nueva York, NY.- Adam Silver, comisionado de la NBA presentó la integración de la Inteligencia Artificial (IA) como una nueva tecnología que cambiará la manera de ver el baloncesto, donde el espectador podrá ver un avatar digitalizado de él mismo jugando en tiempo real.

Esta función muy pronto estará disponible en la aplicación oficial de la NBA permitirá a su avatar jugar en cualquier equipo y completamente en vivo. Del mismo modo, Silver hizo una demostración en vivo en pleno NBA All-Star Tech Summit en Salt Lake City, de la nueva tecnología basada en IA.

De este modo, por medio de un escáner el usuario podrá crear un avatar el cual ud. podrá ser sustituido por cualquier jugador de la cancha de baloncesto. Lo mejor de todo, es que el avatar se integrará al juego de basquet totalmente en vivo, por lo que ud. podrá verse a sí mismo anotando puntos en un juego de la NBA.

En esta presentación de la nueva tecnología de la NBA, el comisionado Silver hizo una prueba completamente en vivo con el presentador Ahmad Rashad. El equipo en que se probó fue el Utah Jazz.

NBA Commissioner Adam Silver unveils streaming experience of the future via the NBA App – and you can be in it! pic.twitter.com/FKYJvskf0H

— NBA (@NBA) February 17, 2023