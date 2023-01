Cómic de Brittney Griner se lanzará el 18 de enero

Washington, DC.- TidalWave Comics lanzará el próximo 18 de enero el cómic que narra la historia de la estrella del baloncesto de la WNBA, Brittney Griner, que recientemente fue liberada en un polémico intercambio de prisioneros entre Moscú y Washington.

Desde sus inicios en el baloncesto universitario hasta una celda en una cárcel rusa, la vida de Griner inspira la serie Fuerza Femenina de la editorial. La misma que celebra las historias de mujeres más inspiradoras.

El 17 de febrero de 2022 Griner fue detenida en un aeropuerto en las afueras de Moscú. El argumento de Moscú se basó en que la estrella de la WNBA contrabandeaba drogas.

Inmediatamente, fue procesada en un rápido juicio que, como era de esperarse, fue hallada culpable. Luego fue transferida a una de las colonias penales más importantes de toda Rusia. Posteriormente fue liberada en el mediático intercambio.

