Charlotte FC obtiene primera selección general de SuperDraft

Charlotte, NC.- Charlotte FC sorprendió y por segunda temporada seguida se quedó con la primera selección general del SuperDraft de la Major League Soccer, presentado por Adidas.

El equipo de Carolina del Norte seleccionó a Hamady Diop, un defensor senegalés de 20 años de Clemson University.

Charlotte FC obtuvo el primer puesto al enviar $400.000, que pudieran aumentar en $50.000 si se cumplen ciertos incentivos, a St. Louis CITY SC que tenía ese lugar asignado como equipo de expansión.

Ver más: Charlotte FC abrirá temporada en BofA Stadium

En la pasada edición del SuperDraft, The Crown eligió al mediocampista Ben Bender (University of Maryland) en la primera selección general como equipo de expansión.

When you're the #1 pick *everyone* is happy: especially the dog!

Congrats Hamady, we can't wait to watch you kick it with @CharlotteFC in 2023. pic.twitter.com/BmDvFSBiLq

— Major League Soccer (@MLS) December 21, 2022