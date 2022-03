Charlotte FC-LA Galaxy, segundo juego con más público en el mundo

Charlotte, NC.- El Charlotte FC-LA Galaxy disputado el pasado fin de semana se convirtió en el segundo juego con más público en todo el mundo en lo que va de año.

El debut de la franquicia de Queen City en la Major League Soccer ha llenado de alegría a las Carolinas. El equipo cayó 1-0 en su primer partido de local en la historia.

Y, aunque el resultado no lo acompañó, sí contó un respaldo impresionante de los fanáticos.

En total 74.479 personas entraron al Bank of America Stadium a ver el juego de Charlotte FC el sábado 5 de marzo.

The first of many. 🏟

Welcome home, @CharlotteFC. pic.twitter.com/TX3NOk8Mgx

— Major League Soccer (@MLS) March 7, 2022