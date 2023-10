¡Adiós Miguel Cabrera! “Miggy” se despidió tras 20 exitosos años en Las Grandes Ligas

Detroit, MI.- El Comerica Park fue el estadio que despidió al venezolano Miguel «Miggy» Cabrera, junto a 41.135 aficionados el domingo 1 de octubre, tras 20 años de una prominente y ejemplar carrera profesional en Las Grandes Ligas que lo llevará con seguridad a formar parte del selecto grupo de jugadores del Salón de la Fama.

Para honrar a Miguel Cabrera, los Detroit Tigers prepararon distintas sorpresas durante los dos últimos días. Entre estas hubo un mosaico a lo largo de las gradas que decía, «Gracias Miggy», el logo de su equipo y sus números, «3.000» y «500» y el número «24» de su uniforme.

Antes de su juego final en contra de los Cleveland Guardians donde cayeron 5 carreras por 2, Miguel Cabrera recibió los pitcheos ceremoniales de sus tres hijos. Estos también presentaron a «El muchacho de la Película», por los parlantes del Comerika Park en su primer turno al bate.

Miguel Cabrera salió a la defensiva en el octavo inning, para cubrir la primera base que no lo hacía desde el 2021. En esta oportunidad atajó un fuerte roling que él mismo terminó pisando la base para hacer el último out de su vida profesional.

Finalmente, Cabrera destacó en los distintos comentarios que hizo cuando terminó el juego, «Estoy agradecido con la familia que tengo y ese momento va a estar en mi recuerdo el resto de mi vida. Agradecido de poder estar con ellos en esta gran ciudad».

There IS crying in baseball. #GraciasMiggy pic.twitter.com/Jv9DAjKiD1

— Detroit Tigers (@tigers) October 2, 2023