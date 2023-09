Actividades por el «Miggy Celebration Weekend»: El fin de 21 temporadas

Detroit, MI.- El venezolano Miguel «Miggy» Cabrera el viernes 29 de septiembre, se inicia la «Miggy Celebration Weekend» que celebrará su última semana en las grandes ligas con los Tigres de Detroit, para cerrar su carrera deportiva que está lleno de grandes éxitos.

Su último partido no fue la excepción pues, igualó a la leyenda estadounidense, Hank Aaron con 624 batazos de dos bases. Por lo que hasta ahora, está igualado en el puesto 13, con peloteros con más tubey o dobles.

En esta oportunidad, «el muchacho de la película» impactó una recta pegada del abridor de los Atléticos de Oakland, Ken Waldinchuk cuando estaba en la cuenta máxima de 3 bolas y 2 strikes.

Por ahora, el maracayero derecho de los Tigres de Detroit concretó 3.168 imparables de por vida en la MLB, quedó a 16 hits de igualar a Cal Ripken Jr., con 3.184. Ripken Jr., ocupa en el puesto 15 de la historia, sumando cada vez números que lo acercan más al Salón de la Fama.

