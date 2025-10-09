DHS: Encuestas muestran apoyo masivo a las deportaciones en EE.UU.

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló dos encuestas nacionales recientes, una de Harvard/Harris y otra de The New York Times/Siena, en la que afirman que el pueblo estadounidense apoya de forma abrumadora las deportaciones de inmigrantes indocumentados.

En un comunicado, indicó que, según la encuesta de Harvard/Harris, el 56% de los votantes registrados respaldan la deportación de todos los inmigrantes ilegales. Mientras que un contundente 78% apoya la deportación de aquellos con antecedentes penales.

De manera similar, la encuesta de The New York Times/Siena mostró que el 54% de los votantes apoyan la deportación de inmigrantes que viven en el país ilegalmente.

Agradecen el apoyo de los estadounidenses

Al respecto, la secretaria del DHS Kristi Noem, afirmó que estas encuestas demuestran que el apoyo a la agenda «America First» del presidente Donald Trump.

Mientras que Tricia McLaughlin, la subsecretaria del DHS añadió que “la gente, la ley y el sentido común están de nuestro lado” y que no se detendrán hasta que el orden sea restaurado.

De la misma manera, el DHS señaló que el apoyo público persiste a pesar de los “ataques de extremistas” y las “mentiras de los medios de comunicación” que buscan desacreditar a los agentes de seguridad.

Por último, la agencia destacó un aumento del 1,000% en los ataques a los agentes de ICE y acusó a políticos de izquierda de «demonizar» a las fuerzas del orden.

