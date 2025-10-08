Charlotte, NC.- En el marco del Día Nacional de Concientización sobre el VIH/SIDA para los Latinos, el Departamento de Salud Pública del Condado Mecklenburg realizará una jornada especial de salud el próximo 15 de octubre de 2025, de 5:00 a 7:00 p.m., en el supermercado Compare Foods, ubicado en 818 E Arrowood Rd, Charlotte.

La actividad ofrecerá pruebas gratuitas de VIH y sífilis, además de música, regalos y recursos informativos para toda la comunidad. El evento busca fortalecer la prevención, promover el acceso a servicios médicos y crear conciencia sobre la importancia del diagnóstico temprano dentro de la población hispana.

Durante los últimos cinco años, los casos de VIH/SIDA entre los hispanos en el condado han mostrado un incremento sostenido, lo que representa un desafío creciente para las autoridades sanitarias. En 2023, se registraron 272 nuevos diagnósticos de VIH, de los cuales 60 pertenecían a la comunidad latina. Estas cifras reflejan la necesidad de mantener programas de detección, acompañamiento y educación en salud sexual dirigidos a los grupos más vulnerables.

El Departamento de Salud Pública de Mecklenburg mantiene su compromiso con la atención accesible y gratuita, ofreciendo de forma continua pruebas de VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS), así como orientación sobre la profilaxis preexposición (PrEP), un método eficaz para prevenir el contagio del virus. No se requiere cita previa para acceder a estos servicios en las clínicas del condado.

“Queremos que la comunidad latina sepa que no está sola, que hay recursos disponibles y personal dispuesto a brindar apoyo sin juicios ni barreras idiomáticas”, señaló un representante del Departamento.

Además, las autoridades locales recordaron que la detección temprana puede marcar la diferencia en la calidad de vida de las personas que viven con VIH. Invitaron, además, a los residentes de Charlotte y alrededores a participar activamente en esta jornada de salud, destinada no solo a realizar pruebas, sino también a derribar estigmas.

Para más información sobre horarios, ubicaciones y programas de prevención, los interesados pueden comunicarse al 704-432-TEST (8378) o escribir a G2Zmeck@MeckNC.gov.

Finalmente, hay que destacar que esta jornada representa una oportunidad para promover la salud, la inclusión y la educación en una fecha clave para la comunidad latina.

