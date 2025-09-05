EE.UU. anuncia iniciativa para combatir el VIH

Washington.- El Departamento de Estado de Estados Unidos, anunció una iniciativa transformadora liderada por el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR) con el objetivo de introducir la innovadora droga lenacapavir de la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences en países con una alta incidencia de VIH.

En un comunicado, detalló que esta iniciativa, diseñada para promover la producción y distribución a escala global, busca catalizar mayores inversiones internacionales y tiene el potencial de salvar cientos de miles de vidas.

Destacaron que Lenacapavir es un fármaco inyectable que se administra solo dos veces al año. En los ensayos clínicos de Gilead, demostró una eficacia de más del 99% en la prevención del VIH, lo que lo convierte en una herramienta vital, especialmente para madres embarazadas y lactantes, ya que las protege a ellas y a sus bebés de la transmisión del virus.

Al respecto, Jeremy Lewin, alto funcionario para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, destacó que «este compromiso de EE.UU. ejemplifica la agenda de asistencia de América Primero del Secretario Rubio: promueve la innovación estadounidense, apoya la meta de la Administración de acabar con la transmisión de madre a hijo del VIH durante el segundo mandato del Presidente Trump, y servirá como un catalizador importante para una mayor inversión global y del sector privado».

Por otro lado, detallaron que con su método de administración de solo dos veces al año, el lenacapavir mejora la conveniencia y la adherencia, lo que no solo reduce las nuevas transmisiones de VIH, sino que también disminuye los costos de tratamiento. El Departamento de Estado trabajará con los países más afectados por la epidemia para co-desarrollar estrategias de distribución, con un enfoque particular en la prevención de la transmisión de madre a hijo.

Por último Gilead Sciences está ofreciendo el producto a PEPFAR y al Fondo Mundial sin fines de lucro. Daniel O’Day, presidente y director ejecutivo de Gilead, destacó que «el apoyo del Departamento de Estado a través de PEPFAR acelerará el acceso a lenacapavir y nos acercará a poner fin a la epidemia de VIH. Estamos proporcionando el medicamento sin ganancias para apoyar al gobierno de EE.UU. en la entrega de programas vitales donde la necesidad es más urgente».

