Autoridades de Texas buscan a dos migrantes fugitivos

Texas.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están en la búsqueda de dos migrantes de nacionalidad mexicana que se escaparon de la custodia federal.

En un comunicado de prensa, indicaron que se activó una búsqueda activa de Juan Carmen Pardon Mendez, de 29 años, y Juan Carlos Padron Barron, de 23 años.

Explicaron que los hombres huyeron después de que uno de ellos estrangulara a una agente de la Patrulla Fronteriza. Quien los transportaba al Centro de Procesamiento de Montgomery.

Habían sido capturados en el operativo “los peores delincuentes”

Al respecto, Gabriel Martinez, director interino del ICE, culpó del incidente a la «demonización de las actividades policiales»; por parte de líderes políticos y medios de comunicación.

Señaló que los dos hombres habían sido arrestados durante una operación del ICE dirigida a «los peores delincuentes» indocumentados. Las autoridades han revelado que Padron Barron había sido deportado previamente en dos ocasiones.

En este sentido, agentes de ICE han solicitado la colaboración ciudadana para dar con el paradero de los prófugos. Pidiendo que cualquier información sea reportada a la línea de avisos de la agencia.

