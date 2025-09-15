Camiones monstruo de Hot Wheels en vivo

Charlotte, NC.- Tras el éxito de Glow-N-Fire en 2025, que ganó el premio Pollstar al Espectáculo Familiar del Año, Hot Wheels Monster Trucks Live™ se complace en continuar con este impulso en 2026 con la incorporación de un camión completamente nuevo a la gira: Rhinomite, el explosivo camión con temática de Rhino.

Rhinomite irrumpe en escena con la misión de arrasar con la competencia. Esta emocionante experiencia incluirá acrobacias nunca antes vistas de los Hot Wheels Monster Trucks, así como el nuevo No-Handed Front Flip de los pilotos de FMX. ¡Prepárense para más acción y emoción con Hot Wheels, que trae el espectáculo definitivo de monster trucks a los fans por PRIMERA VEZ en el Spectrum Center los días 3 y 4 de enero de 2026!

Las entradas y la información del evento están disponibles en HotWheelsMonsterTrucksLive.com.

Funciones

Los horarios de las funciones son los siguientes:

Sábado 3 de enero – 12:30 p. m.

Fiesta previa al espectáculo: 10:00 a. m. – 11:15 a. m.

VIP: 10:45 a. m.

Sábado 3 de enero – 7:30 p. m.

Fiesta previa al espectáculo: 5:00 p. m. – 6:15 p. m.

VIP: 5:45 p. m.

Domingo 4 de enero – 2:30 p. m.

Fiesta previa al espectáculo: 12:00 p. m. – 1:15 p. m.

VIP: 12:45 p. m.

Hot Wheels Monster Trucks Live™: Glow-N-Fire es una producción de Family Entertainment Live y da vida a los Hot Wheels Monster Trucks favoritos de los fans, como Mega Wrex™, Tiger Shark™, ​​HW 5-Alarm™, Bone Shaker™, Bigfoot® y Skelesaurus™. También incluye pilotos de FMX realizando acrobacias de alto vuelo y un dinosaurio robot que escupe fuego y aplasta autos.

Los fans de Hot Wheels también tienen la oportunidad de participar en la Fiesta Previa al Show, que se celebra dos horas y media antes de cada función. Esta experiencia única les brinda acceso al estadio, donde podrán ver de cerca los increíbles diseños y el tamaño épico de los Monster Trucks de Hot Wheels, además de la oportunidad de firmar autógrafos con sus pilotos y artistas favoritos. Cada entrada para la Fiesta Previa al Show incluye

Una tarjeta de autógrafos, exclusiva para los asistentes a la Fiesta Previa al Show. Los pases estarán disponibles para comprar hasta agotar existencias.

La Experiencia VIP Tras Bambalinas previa al espectáculo es un tour exclusivo guiado por los presentadores de Hot Wheels Monster Trucks Live. Vive lo que sucede tras bambalinas antes de que todo comience a destrozarse. ¡Ve los Hot Wheels Monster Trucks de cerca, consigue tu Paquete VIP de Mercancía Oficial de Recuerdo de Hot Wheels Monster Trucks Live y accede a la Fiesta Previa al Espectáculo! Los pases VIP son limitados y están disponibles hasta agotar existencias.

Los fans pueden visitar HotWheelsMonsterTrucksLive.com para obtener más información. La gira Hot Wheels Monster Trucks Live es una colaboración entre Mattel, Inc. y Raycom-Legacy Content Company, LLC, una subsidiaria propiedad al 100 % de Family Entertainment Holdings, LLC.

