Charlotte, NC.- Los siguientes dos pilotos se han asegurado un lugar en el campo de 12 pilotos de la próxima ronda de NASCAR: Denny Hamlin, Chase Briscoe. A continuación los escenarios decisivos para la Cup Series en el Bristol Motor Speedway.
Puede ganar por puntos
Si hay un ganador repetido o una victoria de un piloto que no puede avanzar a la siguiente ronda, los siguientes pilotos podrían asegurar su lugar estando por delante del 11º piloto sin victorias en la clasificación.
Los mismos requisitos de puntos enumerados a continuación se mantendrán vigentes si se produce una nueva victoria entre Kyle Larson, Bubba Wallace, Ryan Blaney, William Byron, Tyler Reddick, Christopher Bell, Chase Elliott, Joey Logano, Ross Chastain o Austin Cindric.
— Kyle Larson: Ganaría sin importar el resultado.
— Bubba Wallace: Se aseguraría el título con 7 puntos.
— Ryan Blaney: Se aseguraría el título con 15 puntos.
— William Byron: Se aseguraría el título con 18 puntos.
— Tyler Reddick: Se aseguraría el título con 19 puntos.
— Christopher Bell: Se aseguraría el título con 25 puntos.
— Chase Elliott: Se aseguraría el título con 29 puntos.
— Joey Logano: Se aseguraría el título con 36 puntos.
— Ross Chastain: Se aseguraría el título con 38 puntos.
— Austin Cindric: Se aseguraría el título con 46 puntos.
— Austin Dillon, Shane van Gisbergen, Alex Bowman y Josh Berry: Todos pudieron ganar sólo con ayuda.
Si hay un nuevo ganador de Austin Dillon u otro piloto sin victorias que esté más abajo en la clasificación pero que aún sea elegible para avanzar a la siguiente ronda, los siguientes pilotos podrían asegurar su lugar estando por delante del décimo piloto sin victorias en la clasificación.
— Kyle Larson: Se aseguraría el título con 8 puntos.
— Bubba Wallace: Se aseguraría el título con 18 puntos.
— Ryan Blaney: Se aseguraría el título con 26 puntos.
— William Byron: Se aseguraría el título con 29 puntos.
— Tyler Reddick: Se aseguraría el título con 31 puntos.
— Christopher Bell: Se aseguraría el título con 36 puntos.
— Chase Elliott: Se aseguraría el título con 40 puntos.
— Joey Logano: Se aseguraría el título con 47 puntos.
— Ross Chastain: Se aseguraría el título con 49 puntos.
— Austin Cindric, Austin Dillon, Shane van Gisbergen, Alex Bowman y Josh Berry: Todos sólo pudieron ganar con ayuda.
