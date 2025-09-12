Charlotte, NC.- El partido del Charlotte FC contra el Inter Miami del sábado 13 de septiembre por la noche en el Bank of America Stadium está agotado. Se han vendido aproximadamente 35.000 entradas, y será la mayor asistencia solo para el tazón inferior en la historia del Club.

Kristijan Kahlina—our Croatian brick wall forged by focus, pressure and resilience 🧱 For The Crown: The Keeper | Ep. 20 🎥 pic.twitter.com/PQzKjxGxFA — Charlotte FC (@CharlotteFC) September 11, 2025

CLTFC ha ganado ocho partidos de liga consecutivos y una victoria sobre los Herons igualará el récord de todos los tiempos de la MLS de victorias consecutivas con nueve (excluyendo la era de los penales). Lee también: El delantero del Charlotte FC, Idan Toklomati, fue multado por la MLS por celebrar un gol

El Crown se encuentra actualmente en el tercer puesto de la Conferencia Este, y el partido es crucial para su clasificación a los playoffs, ya que el Inter Miami se encuentra por debajo, en el sexto puesto, pero a solo cuatro puntos de distancia con cuatro partidos pendientes. Con una victoria y una derrota o empate de los New York Red Bulls, el Charlotte FC se asegurará un puesto en los playoffs por tercera temporada consecutiva.