Charlotte, NC.- El partido del Charlotte FC contra el Inter Miami del sábado 13 de septiembre por la noche en el Bank of America Stadium está agotado. Se han vendido aproximadamente 35.000 entradas, y será la mayor asistencia solo para el tazón inferior en la historia del Club.
Kristijan Kahlina—our Croatian brick wall forged by focus, pressure and resilience 🧱
For The Crown: The Keeper | Ep. 20 🎥 pic.twitter.com/PQzKjxGxFA
— Charlotte FC (@CharlotteFC) September 11, 2025
CLTFC ha ganado ocho partidos de liga consecutivos y una victoria sobre los Herons igualará el récord de todos los tiempos de la MLS de victorias consecutivas con nueve (excluyendo la era de los penales).
Lee también: El delantero del Charlotte FC, Idan Toklomati, fue multado por la MLS por celebrar un gol
El Crown se encuentra actualmente en el tercer puesto de la Conferencia Este, y el partido es crucial para su clasificación a los playoffs, ya que el Inter Miami se encuentra por debajo, en el sexto puesto, pero a solo cuatro puntos de distancia con cuatro partidos pendientes. Con una victoria y una derrota o empate de los New York Red Bulls, el Charlotte FC se asegurará un puesto en los playoffs por tercera temporada consecutiva.
Las entradas de reventa verificadas aún están disponibles en Ticketmaster para el partido.
Lo que debes saber antes de ir
Cronograma del día del partido
Estacionamientos Abiertos: 11:00 am
Taquilla: 3:30 p.m.
Puerta trasera para simpatizantes: 3:30 p. m. ubicado en 703 McNinch St.
Entrada anticipada a STM: 5:30 pm. Disponible solo en la Puerta Este de Blue Cross NC. Sólo los abonados podrán entrar antes de esa hora.
Lee también: Charlotte FC arrasa en la MLS con racha de siete victorias consecutivas
Tienda del Equipo: 5:30 pm. Acceso únicamente desde el interior del estadio.
Puertas abren: 6:00 p.m.
Marcha de los simpatizantes: 6:30 p.m.
Calentamientos: 6:50 p.m.
Espectáculo previo al partido: 7:30 p. m.: ¡Llegue temprano a tus asientos para la fiesta!
- Coronación: ¡Bienvenida la realeza de Carolina a la fiesta!
- Himno Nacional: La tradición continúa; únase a los aficionados para cantar el Himno Nacional.
Inicio: 7:40 p.m.
Con información de Charlotte FC