El Informe de Impacto Comunitario de Charlotte FC 2024 se encuentra en la página web de la Comunidad del Club y se puede descargar. Para consultarlo, haga clic aquí .

“Impulsados ​​por la visión de David y Nicole Tepper, estamos muy orgullosos de cómo Charlotte FC se ha convertido no solo en un pilar de rendimiento en la cancha, sino también en un líder en la participación comunitaria en las Carolinas”, declaró Kristi Coleman, directora ejecutiva de Tepper Sports & Entertainment. “Gracias a las iniciativas comunitarias que hemos implementado en colaboración con nuestros socios, podemos compartir la alegría del fútbol, ​​a la vez que aumentamos el acceso a este deporte y proporcionamos suministros esenciales y apoyo a quienes lo necesitan”.