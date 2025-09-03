Charlotte, NC.- El Comité Disciplinario de la MLS multó al delantero del Charlotte FC, Idan Toklomati, por hacer un gesto inapropiado en el minuto 87 del partido de Charlotte FC contra el New England Revolution el 30 de agosto.
Idan with the cheeky celebration 😏 pic.twitter.com/YJiZzQ4bnY
— Charlotte FC (@CharlotteFC) August 31, 2025
Charlotte FC lanza su Informe de Impacto Comunitario 2024
Charlotte FC anunció el lanzamiento de su segundo Informe de Impacto Comunitario anual, destacando el impacto comunitario en las Carolinas liderado por el Club y sus socios en 2024.
El Informe de Impacto Comunitario de Charlotte FC 2024 se encuentra en la página web de la Comunidad del Club y se puede descargar. Para consultarlo, haga clic aquí .
“Impulsados por la visión de David y Nicole Tepper, estamos muy orgullosos de cómo Charlotte FC se ha convertido no solo en un pilar de rendimiento en la cancha, sino también en un líder en la participación comunitaria en las Carolinas”, declaró Kristi Coleman, directora ejecutiva de Tepper Sports & Entertainment. “Gracias a las iniciativas comunitarias que hemos implementado en colaboración con nuestros socios, podemos compartir la alegría del fútbol, a la vez que aumentamos el acceso a este deporte y proporcionamos suministros esenciales y apoyo a quienes lo necesitan”.
El impacto
Charlotte FC aspira a ser un club que defina su éxito al ganar en la cancha, servir a la comunidad y expandir su impacto en las Carolinas. A continuación, se presentan los principales objetivos comunitarios alcanzados en 2024:
- 7.400.000 minutos activos jugados por jóvenes en la programación de CLTFC
- Más de 22.300 útiles escolares donados
- 3.243 jóvenes atendidos a través de campamentos y clínicas
- 5.224 entradas para partidos donadas a la comunidad y organizaciones sin fines de lucro.
Con información de Charlotte FC.